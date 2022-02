Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Per dare il via al nuovo anno, a gennaio Netflix ha pubblicato una serie di poster per la terza stagione di The Umbrella Academy che mettevano in luce la nuova istituzione rivale del gruppo, la Sparrow Academy. Ora, sei settimane dopo, la piattaforma ha rilasciato un'altra serie di poster, questa volta mettendo in evidenza i personaggi che tutti conosciamo e amiamo, da Luther a Klaus, Cinque e Diego.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Con questi nuovi poster ora ufficialmente rilasciati, sembra l'inizio di una strategia di marketing per lo show: a breve sapremo la data di uscita della nuova stagione?

Beh, potrebbe darsi: in effetti, Emmy Raver-Lampman - interprete del personaggio di Allison e componente della squadra di supereroi di famiglia Hargreeves - ha recentemente dichiarato che la nuova stagione potrebbe essere rilasciata molto presto:

"Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte. Per ora ho avuto modo di vedere solo piccoli frammenti della nuova stagione ma vi assicuro che sarà eccezionale. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima".

La terza stagione di The Umbrella Academy sarà rilasciata su Netflix nel 2022.

Fonte: Comic Book