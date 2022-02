Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Alla fine della scorsa estate sono terminate le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy, ma non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita.

Emmy Raver-Lampman, interprete del personaggio di Allison e componente della squadra di supereroi di famiglia Hargreeves, ha recentemente dichiarato che la nuova stagione potrebbe andare in onda molto presto:

"Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte. Per ora ho avuto modo di vedere solo piccoli frammenti della nuova stagione ma vi assicuro che sarà eccezionale. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima".

L'attrice e cantante statunitense, co-protagonista del film Blacklight, ha inoltre affermato che la pandemia ha influito sulla chiusura in ritardo della produzione:

"Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Mancano ancora le date di uscita di moltissime altre produzioni. Si tratta di un momento veramente concitato. Penso che 12-16 mesi siano normali in questo momento per la creazione di una nuova stagione. Ci stiamo mettendo un po' più di tempo ma vi assicuro che l'attesa verrà ripagata".

Fonte: Collider