The Suicide Squad: in lavorazione una nuova Serie TV Spin-off?

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il decimo film del DC Extended Universe, The Suicide Squad, sequel del film del 2016 Suicide Squad, firmato da James Gunn, ha fatto il suo trionfale debutto in anteprima mondiale il 2 agosto nei cinema italiani.

Il regista e sceneggiatore americano, che ha lavorato anche nei due film basati sui personaggi della Marvel, Guardiani della Galassia, ha recentemente condiviso dei messaggi criptici su eventuali spin-off in arrivo. Sembrerebbe infatti, che la serie TV Peacemaker, non sarà l’unico prodotto ad emergere dagli eventi di The Suicide Squad.

Infatti, sebbene Gunn stia tornando a lavorare con Marvel per il film Guardiani della Galassia Vol.3 (in uscita nel 2023), il presidente della DC Films per Warner Bros., Walter Hamada, afferma di aspettarsi che Gunn tornerà:

"Gunn è sempre il benvenuto. Tornerà, abbiamo molti progetti in programma".

Non è chiaro se si tratterà di spin-off dedicati ai singoli personaggi visti in The Suicide Squad oppure qualcosa di completamente inedito.

L’unica cosa certa è che James Gunn è coinvolto nel progetto dello spin-off Peacemaker, con il protagonista interpretato da John Cena, la cui uscita è prevista a gennaio 2022 in esclusiva su HBO Max.

Gunn siederà dietro la macchina da presa, dirigendo 5 degli 8 episodi ordinati, mentre gli altri registi saranno Jody Hill, Brad Anderson (Fringe) e Rosemary Rodriguez (Jessica Jones).

Fonte: The Hollywood Reporter