Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Dopo aver avuto il primo assaggio del protagonista Sogno/Morpheus (Tom Sturridge), il plasmatore, uno sei sette Eterni, dalla lavorazione sul set della serie TV The Sandman, ecco arrivare uno scatto rubato di Morte/Death, interpretata da Kirby Howell-Baptiste.

When you stumbled upon a Netflix series being filmed in Richmond... pic.twitter.com/o3oPQ48bF5 — Steffi_daydreamer (@stef_daydreamer) June 23, 2021

Il costume nero sembra richiamare lo stile goth che il personaggio Morte indossa nella serie di fumetti di Neil Gaiman.

"Me ne frego se le persone non capisco le necessità di una scelta di questo genere. Me ne frego della gente che si lamenta del personaggio Desiderio che ha un'identità di genere non binaria o che Morte non è abbastanza pallida. Centinaia di talentuose attrici da ogni parte del mondo hanno fatto il provino e sono state fantastiche, ma nessuna di loro era quella giusta. Volevamo una persona che potesse essere onesta, e allo stesso tempo una che tutti vorrebbero incontrare in punto di morte. Quando abbiamo visto l’audizione di Kirby Howell-Baptiste sapevamo di aver trovato Morte".

La serie TV Netflix, sceneggiata dallo stesso Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg, è diretta da Heinberg e sarà divisa in 11 episodi, di cui ancora non si conosce la data di debutto.

