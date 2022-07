Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Durante il Comic-Con di San Diego, Netflix ha svelato l’atteso trailer ufficiale di The Sandman, adattamento della saga di fumetti degli anni ’90 creata da Neil Gaiman (Good Omens).

Tra mitologia, fantasy, dramma storico e moderno, nel regno del sogno abita Morfeo (aka Sogno, Tom Sturridge), che dona forma alle paure e alle fantasie più profonde degli esseri umani. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena degli eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, Morfeo dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando amici e nemici e incontrando, però, anche nuove entità cosmiche e umane.

Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg (Sex and the City) e da David S. Goyer (Foundation). Lo scrittore britannico, autore di American Gods, durante il panel ha dichiarato:

"Per oltre 30 anni il mio ruolo negli adattamenti di The Sandman è stato quello di impedire che ne facessero di brutti, e fortunatamente ho avuto sempre successo in questo. La determinazione nel fare questa serie TV e farla bene è stata assolutamente una ventata d’aria fresca. Quindi è stato possibile creare The Sandman, ma non è stato facile. Ma le risorse ci sono, le persone ci sono, le competenze ci sono e la determinazione c'è. In più abbiamo un'intera generazione di persone creative di alto livello che sono cresciute leggendo The Sandman che lo amano e vogliono dargli vita con autenticità".

Neil talking about getting Dave McKean on board to do the end credits for #TheSandman! 🖤 pic.twitter.com/Fj8KdiDHEF — swirly ☥ THE SANDMAN NETFLIX AUG 5 @ SDCC ERA (@swirlingthings) July 23, 2022

Oltre a Sturridge, il cast include Gwendoline Christie (Lucifero), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar e Asim Chaudhry (Caino e Abele), Kirby Howell-Baptiste (Morte), David Thewlis (Doctor Destiny), Stephen Fry (Gilbert), e Patton Oswalt (Matthew il Corvo).

The Sandman sarà rilasciato il 5 agosto su Netflix.

