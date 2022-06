Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Recentemente è stato rilasciato il trailer ufficiale di The Sandman. Nella prossima serie TV firmata Neil Gaiman, vedremo Kirby Howell-Baptiste, che interpreterà Morte. La decisione ha fatto nascere delle perplessità tra i fan, che non hanno apprezzato la scelta della produzione.

In una recente intervista, Gaiman stesso, ha dichiarato che la performance dell'attrice britannica farà cambiare idea a chiunque abbia ancora dubbi:

"La cosa che mi ha reso più scontroso è stato quando le persone su Twitter dicevano, 'Questa non è la Morte bianca e gotica che ho avuto nella mia testa per tutti questi anni, perché ci stai tradendo?. Ho guardato 1.000 audizioni per il ruolo della Morte. Centinaia di attori che abbiamo visto avevano la pelle bianca. I fumetti stabiliscono che l'aspetto dei personaggi è quello che noi gli vogliamo dare. Ad ogni modo, Kirby è fantastica. E penso che le persone che si sono lamentate non si lamenteranno più una volta che la vedranno recitare".

La nota opera creata originalmente come fumetto dalla penna di Gaiman, medesimo autore di American Gods, Good Omens e Lucifer, segue le avventure dell'Uomo della Sabbia, che nello show sarà interpretato da Tom Sturridge, chiamato ad attraversare universi e linee temporali per ristabilire gli equilibri sconvolti dalla sua prigionia durata un secolo, incontrando vecchi amici e nemici allo scopo di riportare sotto il suo controllo i sogni e gli incubi a cui il nostro era un tempo capace di dare forma a suo piacimento.

The Sandman debutterà su Netflix il prossimo 5 agosto.

