Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo una lunga attesa, Netflix ha rivelato di aver ufficialmente dato il via libera a una seconda stagione di The Sandman. Secondo un nuovo rapporto, però, il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha qualche problema con i termini del loro accordo di licenza con il servizio di streaming, cosa che ha portato i fan della serie TV di Neil Gaiman a temere per il futuro dello spettacolo. Dato ciò, Gaiman ha recentemente tranquillizzato gli spettatori affermando che la seconda stagione non sarà influenzata dalla situazione:

"La stagione 2 di The Sandman è stata commissionata da Netflix e si farà. Qualsiasi disputa e negoziazione dietro le quinte necessaria per rendere tutto ciò una realtà è già avvenuta".

Sandman Season 2 has been commissioned by a Netflix and is real. Whatever behind the scenes wrangling and negotiating needed to happen to make this a reality has already occurred. https://t.co/F73ULZPgkk — Neil Gaiman (@neilhimself) December 10, 2022

La serie TV è interpretata da Tom Sturridge come personaggio principale, Sogno, al fianco di Gwendoline Christie come Lucifer, Charles Dance nel ruolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry nelle vesti di Abele, Sanjeev Bhaskar nei panni di Caino, Jenna Coleman come Johanna Constantine, Joely Richardson nel personaggio di Ethel Cripps, David Thewlis nel ruolo di John Dee, Boyd Holbrook nelle vesti di Il Corinzio, Stephen Fry nei panni di Gilbert, Patton Oswalt come la voce di Matthew Cable, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Kirby Howell-Baptiste come Morte.

La prima stagione di The Sandman è disponibile su Netflix.

Fonte: Comic Book