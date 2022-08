Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Per anni, i fan di The Sandman hanno atteso una trasposizione live-action, tanto che dopo i dieci episodi rilasciati su Netflix, il desiderio si è tutt'altro che affievolito.

Fortunatamente il team di produzione ha deciso di raddoppiare i propri sforzi dopo il debutto di successo dello show, con lo showrunner Allan Heinberg che ha già anticipato i piani narrativi per una nuova stagione.

The Sandman è stato un successo contro ogni aspettativa, attirando un gran numero di spettatori e ricevendo il plauso della critica. Nonostante tutto, il rinnovo per un nuovo capitolo non è ancora stato confermato, ma per quanto riguarda Heinberg è solo una questione di formalità:

"Abbiamo avuto una stanza di sceneggiatori per la seconda stagione e stiamo lavorando alle sceneggiature. La stagione delle nebbie è qualcosa di cui non vedo l’ora. Non vedo l’ora di fare qualcosa di diverso con il look di Gwendoline, non voglio rovinare la sorpresa di nessuno ma qui iniziano davvero i guai di Sogno".

L'intera prima stagione della serie TV è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: We Got This Covered