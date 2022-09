Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Fin dal suo debutto ad agosto, The Sandman è rimasto per diverso tempo nella Top 10 di Netflix, ma questo non è stato sufficiente per il gigante dello streaming per rinnovare la serie TV adattamento. Il produttore esecutivo Neil Gaiman - che ha scritto i fumetti originali - ha spiegato che l'ampio budget dello show rimane un fattore importante nella decisione di un rinnovo, ma crede che siano "sulla buona strada" per un semaforo verde.

A tal proposito il supervisore degli effetti visivi di The Sandman Ian Markiewicz ha offerto un aggiornamento sulla seconda stagione, affermando che la squadra dello show sta ancora lavorando al prossimo lotto di episodi nonostante la mancanza di una conferma ufficiale dalla piattaforma:

"Abbiamo un quadro davvero meraviglioso per come pensiamo sia la stagione 2. Allan Heinberg, lo showrunner di The Sandman, sta ancora ritoccando le sceneggiature e rielaborando il tutto, ma abbiamo già un arco narrativo. A breve io, Gary Steele, il nostro scenografo, e Allan ci vedremo a pranzo e parleremo di un copione. Sarà come: 'Ok, parliamo dell'episodio 2x01. Cosa ne pensiamo? Dove possiamo filmarlo? Possiamo filmarlo in uno spazio reale? In caso negativo, cosa dobbiamo costruire?'. Questo processo sta accadendo proprio ora, il che è fantastico, ed è davvero divertente ed eccitante poter avere una stagione 1 e alle nostre spalle e sapere cosa abbia funzionato, cosa volevamo perfezionare ulteriormente e come ciò influisca il nostro approccio per la stagione 2".

The Sandman è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book