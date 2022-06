Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il cast della nuova serie TV di ABC The Rookie: Feds ha aggiunto James Lesure in qualità di regular.

Co-creato da Alexi Hawley e Terence Paul Winter, The Rookie: Feds vede Nash-Betts nel ruolo di Simone Clark, la più anziana recluta dell'Accademia dell'FBI. Lo spin-off è stato introdotto in un arco di due episodi della quarta stagione di The Rookie, dove l'agente John Nolan (Nathan Fillion) e la divisione di Los Angeles dell'FBI chiedono l'aiuto della Clark quando uno dei suoi ex studenti è sospettato di un attacco terroristico.

James Lesure si unisce a Nash-Betts, Frankie Faison e Felix Solis, guest star negli episodi pilota di Rookie, rispettivamente nei panni di Christopher "Cutty" Clark e dell'Agente Speciale Matthew Garza, oltre a Britt Robertson e Kevin Zegers, che si sono recentemente uniti a The Rookie: Feds come nuovi regular, interpretando rispettivamente Laura Stensen e Brendon Acres.

Lesure interpreterà Carter Hope. Conservatore e tradizionalista, Carter è un agente modello dell'FBI, entrato nell'agenzia dopo una carriera di successo come avvocato nel Dipartimento di Giustizia. Ora ha il compito più impegnativo della sua carriera: addestrare la schietta e fuori dagli schemi recluta Clark, il cui stile sarà una sfida per le sue convinzioni faticosamente conquistate.

Lesure è recentemente apparso nello show di HBO Winning Time: l'Ascesa della Dinastia dei Lakers nel ruolo di Julius Erving (Dr. J) e ha recitato accanto a Katey Sagal e Andy Garcia in Rebel della ABC. Tra i suoi ruoli in serie TV ricordiamo anche Las Vegas, Uncle Buck, Divorce, Good Girls, Blue Bloods e Girlfriend's Guide to Divorce.

Lo spin-off debutterà il 27 settembre su ABC.

Fonte: Deadline