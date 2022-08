Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Dopo aver prestato il volto all’agente dell’unità d’intelligence Vanessa Rojas in Chicago P.D., Lisseth Chavez è pronta ad indossare nuovamente la divisa delle forze dell’ordine per un altro progetto.

L’attrice, conosciuta anche per aver interpretato la combattiva Esperanza Cruz nelle ultime stagioni di Legends of Tomorrow, è stata infatti scritturata per partecipare al quinto arco narrativo della serie The Rookie.

Stando a quanto comunicato, Chavez apparirà in alcuni episodi in veste di guest star, vestendo i panni di Celina, una nuova recluta dotata di grande sicurezza e uscita dall'accademia con voti eccellenti.

Con il suo approccio non convenzionale al lavoro in polizia, la new entry rappresenterà una sfida davvero peculiare per il suo ufficiale di addestramento.

In attesa di maggiori informazioni, anche legate all'annunciato spin-off di The Rookie, vi ricordiamo che la premiere della prossima annata del crime drama con Nathan Fillion (Castle) è attesa in America sulla rete ABC per il 25 settembre.

Fonte: TVLine