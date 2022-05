Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La rete americana ABC ordina tre nuove serie TV: lo spin-off di The Rookie, intitolato The Rookie: Feds, Alaska e la comedy Not Dead Yet.

The Rookie: Feds, scritto da Alexii Hawley e prodotto da Mark Gordon, è basato sul personaggio di Simone Clark (Niecy Nash-Betts), la più anziana recluta dell’ FBI, introdotta in due episodi della quarta stagione della serie madre. Nel cast ci sono anche Frankie Faison e Felix Solis.

Alaska narra delle vicende di Eileen Fitzgerald (Hilary Swank), una giornalista di New York caduta in disgrazia che si trasferisce in Alaska ad Anchorage, in cerca di redenzione personale e professionale. Scritto da Tom McCarthy e prodotto da Swank nello show sono presenti anche Jeff Perry, Matt Malloy, Meredith Holzman, Grace Dove, Pablo Castelblanco, Ami Park, Craig Frank.

La commedia Not Dead Yet, adattamento del libro di Alexandra Potter Confessions of a 40-something F**k Up, è scritta da Dadvid Windsor e Casey Johnson ed è prodotta da Gina Rodrgiguez e McG. Lo show racconta la vita di Nell Stevens (Rodriguez), da poco rimasta single, che si considera un disastro e cerca di far ripartire una carriera abbandonata dieci anni prima per seguire il marito, in seguito troverà lavoro come autrice di necrologi.

Fonte: Variety