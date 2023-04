Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 aprile 2023

Mentre prosegue in America la messa in onda del quinto arco narrativo delle vicende della recluta più “anziana” che il dipartimento della polizia di Los Angeles abbia mai avuto, giunge la lieta notizia che John Nolan non abbandonerà ancora il suo fedele pubblico.

La rete televisiva ABC ha infatti recentemente comunicato di aver rinnovato il poliziesco The Rookie per un sesto ciclo di episodi.

Sicuramente ad aver contribuito alla decisione del network sono stati i dati registrati dall’attuale stagione della serie TV, che durante i suoi vari appuntamenti è riuscito a catalizzare l’attenzione di una media di circa 6,5 milioni di spettatori totali.

Al momento invece risulta ancora incerto il destino riservato al suo spin-off, The Rookie: Feds, che ha esordito con la sua prima stagione nel palinsesto della rete a settembre dello scorso anno.

In attesa quindi di sapere se anche la novellina dell’FBI Simone Clark proseguirà la sua lotta al crimine, vi ricordiamo che il finale del quinto capitolo di The Rookie verrà trasmesso in America il 2 maggio.

Fonte: TVLine