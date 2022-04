Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

FX ha svelato che Andrew McCarthy si è unito al cast di The Resident in un ruolo ricorrente che però potrebbe diventare regolare se la serie venisse rinnovata per una sesta stagione.

L'attore, noto per aver lavorato nella serie TV The Good Girls di NBC ed esser stato dietro la macchina da presa in Orange is the New Black, sarà presente negli ultimi tre episodi della quinta stagione del medical drama nel ruolo del Dottor Ian Sullivan. McCarty sarà un chirurgo pediatrico molto affascinante, che nasconde però anche un certo narcisismo. Pur avendo un ottimo rapporto con i suoi piccoli pazienti, che lo considerano un vero eroe, ha una relazione complessa con sua figlia.

L'attore entra nel team dopo la sorprendente uscita di scena di Miles Fowler, che interpretava il figlio di Billie, Trevor.

Il finale della quinta stagione di The Resident andrà in onda negli USA il 17 maggio, mentre in Italia è disponibile con i nuovi episodi ogni settimana su Disney+.

Fonte: TVLine