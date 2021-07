Scritto da: Francesca Pizzi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

The Other Two torna quest’estate con una seconda stagione, ma questa volta su HBO Max.

Già dall’agosto del 2020, Comedy Central aveva annunciato che la serie sarebbe stata acquisita, insieme a South Side - l'altra commedia di punta della rete - da HBO Max.

La serie TV scritta da Chris Kelly e Sarah Schneider vede come protagonisti Drew Tarve e Heléne Yorke nei panni di Cary e Brooke, due fratelli entrambi millenials in difficoltà, che iniziano a vedere un’opportunità per dare una svolta alle loro vite quando il fratello quattordicenne Chase diventa da un giorno all’altro una famosissima pop star.

Nella seconda stagione però dovranno fare i conti con un altro membro della famiglia che diventerà inaspettatamente famoso.

I primi due episodi verranno trasmessi giovedì 26 agosto.

Fonte: TVLine