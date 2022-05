Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

The Offer è una delle serie TV più avvincenti del palinsesto di Paramount+. In onda dal 28 aprile, lo show racconta le vicende dietro la produzione del celebre film cult del 1972 Il Padrino.

Nell'arco dei dieci episodi è narrata la battaglia mai svelata del produttore e sceneggiatore premio Oscar Albert S. Ruddy contro lo studio Paramount e la mafia, per ottenere uno dei film più amati di tutti i tempi sul grande schermo. Ciò che distingue questa storia sono i personaggi coinvolti e ciò che distingue questa serie TV è il cast che conta su dei volti particolarmente interessanti.

Uno dei ruoli più significativi è quello del regista Francis Ford Coppola, interpretato da Dan Fogler, noto come Jacob Kowalski nel film Animali Fantastici. L’attore newyorkese, presente anche in The Walking Dead, in una recente intervista ha raccontato di come abbia tratto ispirazione dalle fonti più disparate per rendere un ritratto del grande regista all'altezza. La prima ispirazione su Coppola è arrivata guardando Hearts of Darkness, il film documentario sulla produzione di Apocalypse Now:

"Qui viene mostrato come questo genio eccentrico corre in giro da una parte all’altra, divenendo il capobanda di questo circo epico che stava creando. Quindi era già una leggenda nella mia mente".

Utile anche Filmmaker, altrimenti conosciuto come The Making of The Rain People, il documentario di George Lucas sulla sua esperienza e di Coppola nella realizzazione del film omonimo:

"Lì Coppola ha ventotto anni, non ha la barba e si vede la sua ansia e il suo genio frustrato in tutto il suo splendore. Ho pensato che fosse perfetto".

Infine, il regista Dexter Fletcher (Rocketman) ha informato Fogler sulla esistenza di un ultimo tassello fondamentale, per comprendere la psicologia di Coppola:

"Ha detto di prendere The Godfather Notebook, che ha i pensieri di Francis scritti a margine del libro di Puzo. Sommando tutto questo, ho raccolto la sua essenza. Gli assomiglio. È strano, effettivamente non siamo troppo distanti".

Nel cast di The Offer sono presenti anche Miles Teller (Albert S. Ruddy), Matthew Goode (Robert Evans), Juno Temple (Bettye McCartt), Giovanni Ribisi (Joe Colombo), Burn Gorman (Charles Bluhdorn), Patrick Gallo (Mario Puzo) e Colin Hanks (Barry Lapidus).

Fonte: Bleeding Cool