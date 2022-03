Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Paramount ha da poco rilasciato il trailer di The Offer, nuova serie TV che offre uno sguardo in chiave drammatica sulla realizzazione de Il Padrino, il capolavoro di Francis Ford Coppola. Lo show intreccia i mondi della classica Hollywood e della malavita.

Lo sviluppo de Il Padrino è stato molto lungo e travagliato. Ogni fase della produzione è stata molto laboriosa; le decisioni su come adattare il romanzo di Puzo, a chi sarebbe stata affidata la direzione, la scelta del cast, placare la mafia e girare effettivamente il film. C'è talmente tanto materiale da poter rendere The Offer interessante sotto ogni punto di vista.

Per il ruolo principale di Albert S. Ruddy era stato scelto inizialmente Armie Hammer, ma a causa delle accuse di molestie ha lasciato il cast in favore di Miles Teller. Il resto del cast prevede Matthew Goode come Robert Evans, Juno Temple interpreterà Bettye McCartt, Giovanni Ribisi sarà Joe Colombo, Dan Fogler sarà il volto di Francis Ford Coppola, Burn Gorman come Charles Bluhdorn, Colin Hanks come Barry Lapidus e Patrick Gallo come Mario Puzo.

La serie TV è stata creata e scritta dallo scrittore nominato all'Oscar e all'Emmy Michael Tolkin in collaborazione con Nikki Toscano, che serve anche come showrunner. Oltre a Tolkin e Toscano sarà produttore esecutivo anche il due volte premio Oscar Albert S. Ruddy.

The Offer debutterà giovedì 28 aprile in esclusiva su Paramount+.

Fonte: Comic Book