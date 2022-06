Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mike Flanagan è inarrestabile. Dopo le precedenti collaborazioni con Netflix, che hanno portato sulla piattaforma The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, è in arrivo ora The Midnight Club, adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Christopher Pike.

Alla Netflix Geeked Week è stato infatti rilasciato il teaser trailer della nuova serie TV co-creata da Mike Flanagan e Leah Fong, che saranno anche produttori esecutivi.

Lo show di 10 episodi è ambientato in un ospizio chiamato Rotterdam Home, un luogo dove un gruppo di adolescenti malati terminali va a morire. Si incontrano segretamente a mezzanotte per raccontare storie dell'orrore e una notte fanno un patto: il primo di loro a morire cercherà di contattare gli altri dall'oltretomba.

Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard e Sauriyan Sapkota compongono il Midnight Club e Heather Langenkamp, famosa per aver recitato in Nightmare on Elm Street e in alcuni sequel, interpreta l'enigmatica dottoressa che presiede l'ospizio. Il cast comprende anche Zach Gilford, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Iman Benson, Larsen Thompson, William B. Davis, Crystal Balint e Patricia Drake.

The Midnight Club debutterà il 7 ottobre su Netflix.

Fonte: Deadline