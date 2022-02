Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 52 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In una recente intervista Pedro Pascal (The Last of Us), protagonista della serie TV The Mandalorian, anticipa alcuni dettagli della terza stagione.

Secondo l'attore cileno, il prossimo lotto di episodi avrà molti volti nuovi e ci sarà più azione:

"Ci saranno dei volti familiari e ci saranno volti nuovi, c’è ancora un sacco di azione e una storia davvero fantastica".

Disney+ ha abituato i fan a questi scenari già nella seconda stagione di The Mandalorian, con il ritorno dell'iconico cacciatore di taglie Boba Fett, e nel finale con l’apparizione sorprendente di Luke Skywalker. Stessa storia per The Book of Boba Fett, in cui ritroviamo sia Din Djarin che il famoso Jedi, ma c’è anche il grande ritorno di Ahsoka Tano.

Per quanto riguarda volti conosciuti e volti nuovi, potrebbero essere emerse delle idee per la terza stagione, grazie ai rifermenti avvenuti nella seconda e allo show dedicato a Boba Fett.

Mando sarà diretto a Mandalore, forse insieme a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), poiché mira a riconquistare il pianeta per tutti i Mandaloriani. Quindi ci potrebbero essere dei potenziali cameo di Mandaloriani che non sono ancora arrivati al live-action, come Sabine Wren di Star Wars: Rebels. La giovane combattente mandaloriana, esperta di armi ed esplosivi, è stata inserita per la prossima serie TV Ahsoka con Natasha Liu Bordizzo nel ruolo. Infine, Carl Weathers ha già confermato che il suo personaggio Greef Karga tornerà e, The Book of Boba Fett, ha confermato che Grogu rimarrà al fianco della sua figura paterna mandaloriana.

La terza stagione di The Mandalorian sarà probabilmente rilasciata a dicembre.

Fonte: Screen Rant