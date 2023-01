Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo averne annunciato la data di uscita e svelato un nuovo poster, Disney+ ha condiviso il trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian.

Il video ricorda ai fan che la narrazione seguirà gli eventi visti in The Book of Boba Fett e il ricongiungimento tra Djinn Darin (Pedro Pascal) e Grogu. Allontanatosi da Tatooine, Mando dovrà quindi affrontare le conseguenze di essersi tolto l’elmo, intraprendendo un viaggio alla ricerca della redenzione sul suo pianeta di nascita, Mandalore. Il protagonista dovrà porre rimedio alle sue violazioni accompagnato dal piccolo, dopo che quest’ultimo ha deciso di non terminare l’addestramento jedi con Luke Skywalker.

Inoltre la clip anticipa la minaccia delle rimanenti forze imperiali sempre in agguato. Anche se è stato sconfitto, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) è pronto a prendersi la sua rivincita.

Nei nuovi episodi saranno ancora presenti Greef Karga, interpretato da Carl Weathers, Katee Sackhoff come Bo-Katan Kryze, Amy Sedaris nel ruolo di Peli Motto e Omid Abtahi in quello del Dottor Pershing. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Christopher Lloyd, al debutto assoluto nell’universo di Star Wars nel ruolo di un personaggio ancora sconosciuto.

La terza stagione di The Mandalorian debutterà su Disney+ il 1° marzo.

Fonte: Comic Book