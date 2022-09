Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il conto alla rovescia per la terza stagione di The Mandalorian è ormai iniziato, e l'attore che interpreta Moff Gideon, Giancarlo Esposito, non ha perso tempo a raccontare il proseguo della serie TV.

Moff Gideon, nel finale della seconda stagione, è finalmente sconfitto da Skywalker e da Din Djarin (Pedro Pascal), ma l'attore non lascia dubbi sul fatto che il futuro dell'ex ufficiale non sia già stato segnato, che non sia ancora giunta la fine.

Durante il panel del Fan Expo Canada, Esposito, all'urlo dei fan: "Lunga vita all'Impero", ha risposto con: "Viva l'Impero. Terza stagione, The Mandalorian. Guardate, guardate, guardate!".

Molti hanno interpretato questa risposta come un'allusione alla possibilità che gli esperimenti di Gideon sul sangue di Grogu siano connessi ai tentativi di Palpatine di clonare un nuovo corpo, teoria portata avanti da molto tempo dai fan.

I colpi di scena non mancheranno sicuramente nella terza stagione, in uscita nel 2023, dopo che una quarta stagione è già stata confermata.