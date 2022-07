Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La tanto attesa terza stagione di The Mandalorian è ancora lontana, con le riprese sono ancora in corso.

Mentre i fan hanno visto Pedro Pascal ritornare nel ruolo di Din Djarin ne The Book of Boba Fett, l’attesissima nuova stagione non trova ancora una data di uscita ufficiale del mese di febbraio 2023. Originariamente prevista per dicembre 2021, la pandemia ha fatto slittare i programmi per più di un anno.

Katee Sackoff, che interpreta Bo-Katan, ha confermato di aver lavorato di recente alle riprese di un progetto di Star Wars, lasciando intendere in modo non troppo velato che si trattava proprio di The Mandalorian. L’attrice ha confessato che ha dovuto fare i salti mortali per arrivare in tempo alla convention a causa dei reshoot:

"Ho finito per lavorare molto, molto più tardi del previsto su un piccolo show che tutti conosciamo e amiamo e questo ha reso piuttosto difficile per me arrivare in tempo alla convention".

Disney+ ha tirato fuori molti più contenuti di Star Wars da quando ha iniziato con The Mandalorian: The Book of Boba Fett, The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, tutti usciti recentemente e altri come Ahsoka, Andor e Skeleton Crew in arrivo.

La terza stagione di The Mandalorian sarà rilasciata nel mese di febbraio 2023 su Disney+.

