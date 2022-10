Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Malgrado si stessero impostando le premesse per poter proseguire la storia, la rete televisiva Showtime ha infine abbandonato l’idea, decidendo di calare il sipario su The Man Who Fell to Earth dopo una sola stagione.

La serie TV, creata e prodotta da Alex Kurtzman (Star Trek: Discovery) e Jenny Lumet (Star Trek: Strange New Worlds), è ispirata all’omonimo romanzo di Walter Tevis e alla pellicola del 1976 con David Bowie e vede protagonisti Naomie Harris nei panni di Justin Falls, una madre single laureata al MIT, e Chiwetel Ejiofor in quelli di Faraday, un alieno giunto sulla Terra per completare una missione.

“I nostri ringraziamenti allo straordinario Alex Kurtzman, Jenny Lumet, John Hlavin e Sarah Timberman che hanno fatto un ottimo lavoro nel trasformare il film di David Bowie in una storia così risonante per i nostri tempi”, ha dichiarato un portavoce di Showtime. “E complimenti al meraviglioso cast guidato da Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris e Bill Nighy per il lavoro svolto. Alex e Jenny originariamente si sono approcciati a The Man Who Fell To Earth come una storia autoconclusiva. Nonostante stessimo valutando l'idea di proseguire con una seconda stagione, alla fine abbiamo deciso altrimenti, considerandolo come un unico arco narrativo ben delineato”.

Fonte: TVLine