La notizia era già nell'aria ma recentemente è arrivata l'ufficialità. L'attrice statunitense Storm Reid (Euphoria) è entrata nel cast della serie TV targata HBO The Last of Us per interpretare il personaggio di Riley.

Il co-presidente di Naughty Dog e regista dello show Neil Druckmann ha voluto condividere la notizia sul suo profilo Twitter.

Reid sarà la guest star nel ruolo di Riley Abel, una ragazza orfana cresciuta nella Boston post-apocalittica. In The Last of Us: Left Behind, un DLC del videogioco originale, Riley accompagna la migliore amica Ellie prima che incontri Joel.

Adattamento del pluripremiato videogioco di Naughty Dog, la serie TV si svolge venti anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto incallito, viene assunto per portare Ellie (Bella Ramsey), una giovane di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena alla Fireflies, un'organizzazione alla ricerca di cure. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza.

Il cast comprende anche Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker e Gabriel Luna.

Le riprese di The Last of Us sono attualmente in atto. Per aggiornamenti vi invitiamo a leggere la sezione notizie!

