Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I fan di The Last of Us dovranno attendere parecchio per la seconda stagione, ma il co-creatore della serie TV Neil Druckmann ha già accennato a un personaggio chiave di The Last of Us: Parte II: Abby.

Nel nono e ultimo episodio, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) sono tornati a Jackson, nel Wyoming, dopo che Joel ha ucciso le Luci per salvare Ellie da un intervento al cervello che non le avrebbe permesso di sopravvivere - ma che sarebbe stata fondamentale per curare l'infezione da Cordyceps e porre fine all'apocalisse. Le conseguenze della fatidica decisione di Joel non si svilupperanno fino alla seconda stagione di The Last of Us, e nelle scorse ore Druckmann ne ha condiviso una nuova immagine.

"Nessun episodio di The Last of Us oggi. Ma la seconda stagione è già in lavorazione!", ha assicurato Druckmann ai fan, twittando un'immagine che i fan del videogioco riconosceranno. "Resistere e sopravvivere!".

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Chi è Abby?

Abby Anderson è una sopravvissuta fondamentale - sia un'antagonista che una protagonista secondaria - introdotta in The Last of Us: Parte II. Abby è un ex membro della fazione delle Luci di Salt Lake City, che si unisce al Washington Liberation Front, o WLF, con sede a Seattle, un gruppo di milizie in guerra con il culto religioso dei Seraphites. Rivelare perché Abby è un personaggio centrale nella Parte II è un grande spoiler.

Abby è la figlia di Jerry Anderson, il chirurgo delle Luci ucciso da Joel prima che potesse operare Ellie alla fine della prima stagione. Un punto importante della trama nella Parte II vede Abby e la Salt Lake Crew, ex Luci che si sono unite alla WLF, cercare vendetta contro Joel per la sua furia al St. Mary's Hospital di Salt Lake City.

Non è ancora stato annunciato chi vestirà i panni di Abby nel nuovo lotto di episodi, ma i fan hanno notato che l'attrice Shannon Berry - meglio conosciuta per il suo ruolo di Dot nella serie TV di Prime Video, The Wilds - somiglia ad Abby, ed è seguita da Druckmann su Instagram. "Ho visto troppe persone dire che assomiglio ad Abby di The Last of Us", ha twittato Berry nel 2020, "E wow hanno ragione".

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book