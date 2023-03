Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo più di due mesi dall'inizio della storia di Joel ed Ellie, tutto sta per finire. HBO ha rilasciato il trailer del finale della prima stagione di The Last of Us, che ci mostra che Joel ed Ellie sono finalmente arrivati a Salt Lake City, nello Utah.

Nel video Ellie, mentre osserva le sue cicatrici, spera che l'intero viaggio attraverso l'America non sia stato invano. Ma il loro ultimo sforzo non sarà facile, poiché i due dovranno affrontare diverse imboscate da parte di umani e infetti. Alla fine, Ellie ricorda a Joel che devono "finire ciò che hanno iniziato", cosa su cui Joel è d'accordo.

Mentre il finale di stagione è ormai prossimo, molti spettatori hanno espresso il timore che la serie TV potesse cambiare il finale rispetto al gioco della Naughty Dog. Fortunatamente, in un'intervista lo showrunner Craig Mazin ha rassicurato che non cambierà nulla, e che qualsiasi aggiunta apportata è lì solo per migliorare la storia:

“Penso che i fan di un qualsiasi progetto si preoccupino che, quando quella proprietà viene concessa in licenza a qualcun altro, quel qualcuno non lo capisca davvero o lo cambi. In questo caso, lo sto realizzando con la persona che l'ha creato, Druckmann, e quindi i cambiamenti che stiamo apportando sono progettati per ampliare, non per annullare, piuttosto per migliorare".

Il nono e ultimo episodio di The Last of Us debutterà su NOW il 13 marzo.

Fonte: We Got This Covered