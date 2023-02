Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Finora, The Last of Us ha visto Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) diretti nel Wyoming nella speranza di trovare il fratello minore di Joel, Tommy (Gabriel Luna). Il trailer del nuovo episodio, intitolato Kin, mostra in anteprima il duo in viaggio, con Ellie che si apre a Joel sugli eventi dell'episodio precedente. Mentre il resto della stagione ha mostrato l'evolversi del rapporto dei protagonisti, ora ci troviamo di fronte al momento che molti stavano aspettando: la riunione dei fratelli Miller. In una stagione intrisa di momenti agrodolci, questo sembra uno di quelli dolci.

Tuttavia, ci rendiamo presto conto che la reunion non è tutta rose e fiori, poiché i fratelli hanno una discussione tesa sul loro passato condiviso. "Tommy, quelle cose per cui mi giudichi, le ho fatte per tenerci in vita", osserva Joel. In una secca confutazione, Tommy gli risponde: “Abbiamo fatto quelle cose. E non c'erano 'cose'. Abbiamo ucciso delle persone".

Il trailer introduce poi il personaggio di Maria (Rutina Wesley), la leader di Jackson, l'insediamento del Wyoming dove Joel incontra suo fratello. Dal gioco, sappiamo che Maria condivide un profondo legame con Ellie e Joel.

Il sesto episodio di The Last of Us sarà rilasciato su NOW il 19 febbraio.

Fonte: Collider