Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Last of Us continua a suscitare entusiasmo tra gli spettatori, con un ultimo episodio particolarmente apprezzato.

Ma alcuni hanno notato delle differenze significative tra la trama della serie e quella del videogioco: in particolare, la quinta puntata ha introdotto alcuni cambiamenti significativi al personaggio di Sam e ha omesso alcune trame del gioco.

In un'intervista al podcast ufficiale di The Last of Us, i produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann hanno discusso di queste modifiche, rivelando, ad esempio, che Henry è stato trasformato in un personaggio che non ha mai ucciso altre persone, a differenza di quanto accade nel videogioco. Questo cambiamento ha lo scopo di tracciare una linea tra lui e Joel e di spiegare la sua dipendenza dal protagonista della serie.

Altri cambiamenti sono stati apportati alla trama, come la decisione di tagliare la storia del personaggio di Ish, che nel gioco è raccontata attraverso lettere e diari che i giocatori possono trovare. Tuttavia, i produttori hanno cercato di onorare l'esistenza del personaggio attraverso un breve accenno nella serie TV, rivelando che non era possibile raccontare la sua storia nella sua interezza.

Nonostante questi cambiamenti, i produttori hanno anche discusso della volontà di arricchire la storia del gioco attraverso la serie TV, come nel caso dei personaggi di Bill e Frank, che nello show hanno una trama differente.

Queste differenze hanno diviso l'opinione dei fan della serie TV, con alcuni che apprezzano l'interpretazione della storia, mentre altri preferiscono la fedeltà al gioco originale, pur apprezzando l'indiscutibile qualità del prodotto televisivo targato HBO.

I primi cinque episodi di The Last of Us sono disponibili in streaming su NOW.

Fonte: Comic Book