Il terzo episodio di The Last of Us Molto, Molto Tempo ha emozionato profondamente gli spettatori, raccontando una storia toccante di due uomini che si innamorano in piena apocalisse. Il successo ottenuto dalla puntata (e dallo spettacolo nella sua interezza) ha spinto gli autori a rendere pubblica la sceneggiatura dell'episodio.

Craig Mazin, co-showrunner e scrittore dell'episodio, ha fornito un'introduzione prima di invitare i fan a immergersi nello script, parlando del processo creativo con Neil Druckmann nel suo sviluppo:

“Nel mondo che Neil Druckmann e io abbiamo costruito per questo spettacolo, era altrettanto importante mostrare come l'amore potesse ancora prosperare. Volevo esplorare come due tipi di amore molto diversi - quello generoso e abbellente, e quello protettivo e possessivo - potessero coesistere in equilibrio. Bill e Frank incarnavano questi due tipi di amore. E per me, in quanto sposato da oltre 25 anni, era altrettanto importante ritrarre quel tipo di amore...l'amore duraturo che è frutto non solo di attrazione o chimica, ma anche di impegno reciproco".

Mazin ha inoltre riflettuto sull'importanza e l'impatto dell'amore, un tema discusso ampiamente al momento della pubblicazione dell'episodio. Ha sottolineato come questo sentimento possa ispirare le persone e lasciare un'impronta duratura nella vita degli altri. Vista la reazione degli spettatori, sembra che lo showrunner abbia centrato il bersaglio:

“La mia speranza era che le persone vedessero nella relazione tra Bill e Frank la vittoria di un amore onesto, realizzabile e realistico...anche nel finale. Questo non è un fallimento per nessuna vita ben vissuta o per qualsiasi amore che condividiamo. È semplicemente l'atto finale di quella che si spera sia stata una bellissima storia. E se siamo fortunati come Bill, ci lasciamo alle spalle una lezione che ispira gli altri a vivere come noi. Frank cambia Bill in meglio. Bill cambia Joel in meglio. Joel cambia Ellie in meglio. Questo è ciò che l'amore può fare".

La sceneggiatura, lunga 64 pagine, è incredibilmente dettagliata e consente ai lettori di comprendere come l'episodio, originariamente della durata di due ore, sia stato modificato.

