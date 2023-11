The Good Lawyer: ABC Cancella lo Spin-off di The Good Doctor

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 novembre 2023

ABC ha deciso di non procedere con la produzione di The Good Lawyer, spin-off di The Good Doctor.

La serie TV avrebbe esplorato la vita professionale di un avvocato alle prese con il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), una condizione che l'attrice protagonista, Kennedy McMann, ha affermato di condividere. Nonostante un episodio pilota backdoor trasmesso durante la primavera, la decisione finale è stata ritardata a causa dello sciopero della SAG-AFTRA.

La scadenza delle opzioni contrattuali per il cast di The Good Lawyer era fissata per il 15 agosto, ma è stata estesa a causa dello sciopero, permettendo alla rete più tempo per ponderare la decisione. Stando a quanto comunicato, la ragione principale per cui lo spettacolo non proseguirà sembra essere legata alla programmazione di ABC, che ha rinnovato molti dei suoi show esistenti, lasciando poco spazio per nuovi progetti.

Fonte: Comic Book