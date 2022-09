Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 28 minuti fa

Il finale di The Good Fight non sarà sicuramente tutto rose e fiori, tutt’altro. Il co-creatore della serie TV Robert King si è espresso con le seguenti parole:

"É un episodio catastrofico, che assume molta violenza. Stanno succedendo molte cose. Non si deve considerare come un ultimo episodio, anche se presenta molte delle pietre miliari che ti aspetti da un ultimo episodio".

Il finale dello spettacolo - in arrivo il 10 novembre - è stato creato come conclusione dell'intero franchise, che dura da 13 anni. La produttrice esecutiva Michelle King ha affermato:

"L'intera stagione vuole essere un modo per concludere questo intero universo, non solo l'ultimo episodio".

Come riportato di recente, il secondo episodio della sesta e ultima stagione di The Good Fight, offrirà un approfondimento su Alicia (Julianna Margulies) e Peter (Chris Noth), ma entrambi non appariranno nell'episodio. La scena in questione vede il ritorno di Eli Gold di Alan Cumming che fornisce a Diane (Christine Baranski) un aggiornamento sui Florrick, che sono stati visti l'ultima volta nel 2016 in The Good Wife.

I 10 nuovi episodi di The Good Fight andranno in onda l'8 settembre.

Fonte: TVLine