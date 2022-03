Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La sesta stagione di The Good Fight, spin-off di The Good Wife, è tuttora in produzione. La formazione del cast è in lavorazione con la new entry Carrie Preston, nel ruolo dell'avvocato Elsbeth Tascioni.

Preston, vincitrice di un Emmy e due nomination, ha interpretato Tascioni in 14 episodi di The Good Wife e ha ripreso il ruolo per una manciata di episodi nelle prime due stagioni dello spin-off, mentre ne dirigeva uno, andato in onda lo scorso anno.

I recenti arrivi per il cast comprendo anche Alan Cumming e André Braugher. L’interprete di Eli Gold in The Good Wife, Cumming, apparirà in due puntate del progetto targato Paramount+ mostrando cosa accade quando Eli arriva per aiutare la figlia Marissa (Sarah Steele), alle prese con una nuova carriera come avvocato. Braugher, invece, sarà Ri’Chard Lane, un avvocato-showman e un mago degli affari che Liz (Audra McDonald) è costretta a nominare partner. Ri’Chard è una forza della natura ed è un mix di brillantezza, genialità, religione, e un edonismo gioioso, risultando quindi utile.

Creato e prodotto da Michelle e Robert King, il dramma legale Paramount+ è ambientato un anno dopo la serie madre, dove un'enorme truffa finanziaria distrugge la reputazione della giovane avvocatessa Maia (Rode Leslie) e fa scomparire i risparmi della sua mentore, Diane Lockhart (Christine Jane Baranski). Le due donne sono costrette ad abbandonare Lockhart, Decker, Gussman, Lee, Lyman, Gilbert-Lurie, Kagan, Tannebaum, & Associati e si uniscono a Lucca Quinn in uno degli emergenti studi legali di Chicago.

The Good Fight è disponibile su Amazon Prime Video e TIM Vision.

Fonte: Deadline