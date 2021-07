Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 08 giugno 2021

Dopo la recente uscita di scena della dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas), il San Jose St. Bonaventure è pronto ad aprire i suoi reparti ad un nuovo membro dell’equipe medica: è stato infatti annunciato che Osvaldo Benavides apparirà come regular nella quinta, prossima, stagione di The Good Doctor.

L’attore veste i panni di Mateo Rendón Osma, un chirurgo traumatologo di grande abilità, che ha lavorato per molto tempo in Guatemala per un’organizzazione di Medici senza Frontiere.

Stando alla descrizione però, il passato del dottore sembra nascondere qualche macchia, e presto si troverà a dover pagare il conto per alcune azioni compiute in modo sconsiderato.

Il personaggio è stato introdotto nelle ultime due puntate della quarta annata, quando Shaun Murphy (Freddie Highmore) e gli altri medici dell’ospedale si sono recati proprio in Guatemala per portare aiuto ad una piccola comunità.

Il medico è subito entrato in sintonia con Audrey Lim (Christina Chang), divenendone il nuovo interesse amoroso.

Benavides si unisce al cast insieme a Noah Galvin e Bria Samoné Henderson, interpreti Asher Wolke e Jordan Allen, recentemente promossi entrambi a regular.

