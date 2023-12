The Gentlemen: le Prime Immagini dello Spin-off di Netflix

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 25 novembre 2023

In vista del suo lancio nel 2024, Netflix ha condiviso alcune immagini in anteprima di The Gentlemen, che rivedrà Guy Ritchie in veste di regista. I personaggi della serie televisiva si ritrovano nello stesso universo dell'omonimo film, ma questa volta dovranno affrontare nuove sfide.

Protagonista dello spettacolo è Theo James (The White Lotus) nel ruolo di Eddie Horniman, affiancato da Kayla Scodelario (Lovesick), Daniel Ings (The English Game), Joely Richardson (Nip/Tuck e The Sandman), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul), Peter Serafinowicz (The Tick) e Vinnie Jones (Galavant).

Ritchie dirige i primi due episodi e lavora inoltre alla sceneggiatura e alla produzione esecutiva.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Secondo la descrizione ufficiale della serie TV in arrivo, "Incontriamo Eddie Horniman mentre eredita il vasto patrimonio di suo padre, per poi scoprire che fa parte di un impero della marijuana. Inoltre, numerosi elementi loschi del mondo criminale britannico vogliono ne reclamano una parte. Deciso a liberare la sua famiglia dalle loro grinfie, Eddie cerca di giocare secondo le regole dei gangster. Tuttavia, mentre viene risucchiato nel mondo della criminalità, inizia a sviluppare un gusto per essa".

"Il mondo di The Gentlemen è un po' un riflesso di me", ha precedentemente dichiarato Ritchie. "Sono entusiasta che con Netflix, Miramax e Moonage abbiamo questa opportunità di immergerci nuovamente in tutto questo. Non vediamo l'ora di riportare i fan in quel mondo, presentando nuovi personaggi e le loro storie; sono emozionato di farlo con questo cast estremamente talentuoso".

Fonte: Comic Book