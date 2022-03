Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il film del 2019 The Gentlement, scritto e diretto da Guy Ritchie, verrà adattato come serie TV grazie alla trattativa in corso tra il colosso dello streaming Netflix e Miramax TV.

Il regista britannico ha co-scritto la sceneggiatura del pilot, dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttore esecutivo. Nel team della produzione ci saranno anche Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block, i colleghi produttori del film.

Marc Helwig, a capo del settore televisivo di Miramax, ha dichiarato di aver ammirato a lungo la creatività di Ritchie e di essere entusiasta all’idea di far proseguire il percorso della storia nel mondo del piccolo schermo.

The Gentlemen, che è iniziato come una serie TV prima che diventasse un lungometraggio, segna anche una rara incursione in televisione per Ritchie, che ha creato e co-scritto la serie TV di Channel 4 del 2000 Stock, Lock..., basata sul suo film Lock, Stock e Two Smoking Barrels.

Lo show racconta la storia di Mickey Pearson, che ha costruito un impero economico con lo spaccio di marijuana a Londra. Il suo dominio viene però messo a rischio dando vita a inganni, ricatti e affari loschi.

Nel film, oltre al protagonista il premio Oscar Matthew McConaughey, vedremo anche Hugh Grant, Colin Farrell, Henry Golding, Michelle Dockery, Charlie Hunnam, Jeremy Strong ed Eddie Marsen.

Su Netflix, Miramax TV ha anche in produzione la serie televisiva The Henna Artist, basata sul romanzo d'esordio bestseller di Alka Joshi.

Fonte: Deadline