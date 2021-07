Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

Dopo la conclusione della longeva serie TV The Big Bang Theory, la star dello show CBS Kaley Cuoco ha ottenuto il ruolo di Cassie Bowden in The Flight Attendant di HBO Max, lavoro che ha portato nuove esperienze per l'attrice. Tra questi c'era la sua prima scena di sesso, evento per lei imbarazzante e che la fece sentire a disagio.

Cuoco ha rivelato le sfide che ha affrontato per realizzare questa particolare scena, osservando che anche il suo co-protagonista Michiel Huisman le ha detto che stava rendendo le cose più strane di quanto non fosse necessario:

"Non avevo mai fatto nessun tipo di scena di sesso, e ne avevo una in The Flight Attendant con Michiel", ha raccontato Cuoco. "Aveva lavorato in Game of Thrones, quindi aveva fatto molte scene così, e io invece non ne avevo idea di come si facesse. Quando hanno dato il cut, ho detto: 'Non sto toccando niente! Non sto guardando niente!'. Non sapevo cosa fare. E Michiel mi ha detto: 'Ti stai comportando in modo così strano, stai rendendo tutto più strano di quanto dovrebbe essere'. Ma ero totalmente a disagio".

Cuoco ha anche spiegato che era nervosa per il suo ruolo in The Flight Attendant, perché stava facendo qualcosa di diverso da quello che aveva fatto per anni come Penny:

"Per me, venendo da una sitcom durata 12 anni, si trattava di provare a fare qualcosa di diverso, ma non così diverso da far pensare alle persone, 'Perché lo fa?'. Era un po' una linea sottile. Volevo flettere muscoli diversi, ma mi viene chiesto spesso: 'Stai cercando di allontanarti da Penny?', ma non è così. Avrei interpretato Penny per 20 anni. Ma ero nervosa, mi chiedevo se sarò accettata, anche dal business. O se le persone penseranno: 'Perché questa sitcom sta cercando di fare questo spettacolo semi-serio?'. E poi mi dicevo: 'Dov'è il pubblico? Perché nessuno ride? Ho bisogno che le persone applaudano per me 24 ore su 24, 7 giorni su 7'.".

Fonte: Comic Book