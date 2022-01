Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le avventure del Velocista Scarlatto sono al momento in pausa e purtroppo l’attesa per il suo ufficiale ritorno sul piccolo schermo è ancora lunga.

Per ingannare però il tempo e stuzzicare i fan, la rete televisiva The CW ha recentemente pubblicato il promo del prossimo episodio dell’ottava stagione di The Flash, nel quale sarà possibile ritrovare il personaggio di Eddie Thawne, il partner di Joe West (Jesse L. Martin di Law & Order) a cui ha prestato il volto Rick Cosnett (Quantico).

Dopo la sua morte avvenuta nell’epilogo della prima stagione, il detective si troverà nuovamente ad apparire nello show in quanto la puntata sarà ambientata nel passato, con i figli di Barry Allen, Nora (Jessica Parker Kennedy di Black Sails) e Bart (Jordan Fisher), che torneranno lì dove la storia ha avuto ufficialmente inizio.

Mentre sembra che i due giovani velocisti interagiranno con l’ex fidanzato della madre, lo stesso non accadrà con Flash, in quanto lo stesso Grant Gustin (Glee) ha rivelato in un’intervista di non aver condiviso il set con Cosnett.

“Ho solo potuto vedere Rick dietro le quinte e abbracciarlo, e sembrava che il tempo non fosse mai passato” – ha dichiarato l’attore – “Ma sfortunatamente, non abbiamo girato alcuna scena insieme”.

Per altri dettagli, non resta che attendere il prossimo episodio, che verrà trasmesso in America il 9 marzo.

