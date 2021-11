Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con due episodi già mandati in onda, prosegue l’evento “Armageddon”, il crossover in cinque parti che ha inaugurato l’ottava stagione della serie TV The Flash.

Dopo che il perfido Despero (Tony Curran) ha minato la fiducia di Barry Allen (Grant Gustin di Glee), il supereroe, convinto di potersi trasformare in una minaccia, si è trovato a chiedere l’aiuto di Black Lightning (Cress Williams di Prison Break).

Quale sarà dunque il destino del Velocista Scarlatto?

In vista della prossima trasmissione del terzo segmento, la rete televisiva The CW ha pubblicato online il promo e la sinossi ufficiale, anticipando inoltre l’atteso arrivo dell’eroina di Gotham, Ryan Wilder (Javicia Leslie di Batwoman), Alex Danvers (Chyler Leigh di Supergirl) e il Dr. Ryan Choi (Osric Chau), lo scienziato apparso in “Crisi sulle Terre Infinite”.

Stando a quanto comunicato, l’episodio vedrà l’incontro fra Flash e il difensore di Freeland nella Hall of Justice, dopo la brutta piega che hanno preso gli eventi a causa di Despero, mentre Iris (Candice Patton), sicura che qualcosa non quadri con la visione del futuro del villain, si rivolgerà ad un potente alleato.

Il prossimo appuntamento con The Flash è fissato per il 30 novembre.

Fonte: Comic Book