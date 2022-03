Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La prima stagione di The Cuphead Show è arrivata su Netflix solo poche settimane fa, ma ora sappiamo quando aspettarci l'arrivo della seconda.

In precedenza, Netflix aveva già confermato che una seconda stagione di The Cuphead Show era in arrivo, anche se non ha mai annunciato quando il nuovo lotto di episodi sarebbe stato effettivamente rilasciato. Ora è stata annunciata una finestra di lancio ufficiale, ed è molto più vicina di quanto molti probabilmente si aspettassero.

Divulgato in queste ultime ore sui social media, Netflix e lo Studio MDHR hanno rivelato che la prossima stagione di The Cuphead Show uscirà entro la fine dell'estate: "E' ufficiale!! Più sinceri brividi e ilarità ci attendono nella seconda stagione di The Cuphead Show, che debutterà nell'estate 2022 esclusivamente su Netflix", si legge nel messaggio.

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

Fonte: Comic Book