Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il duo di Cuphead e Mugman è pronto per nuove avventure! Alla Netflix Geeked Week è stato infatti rivelato il teaser trailer della nuova stagione di The Cuphead Show, accompagnato dalla data di uscita: il 19 agosto 2022. I due personaggi si troveranno di nuovo in situazioni assurde come nella prima stagione.

Il videogioco Cuphead è uscito nel 2017, sfoggiando un look ispirato ai classici cartoni animati di Max Fleischer degli anni '30 e da allora ha venduto oltre 4 milioni di copie. Lo spettacolo di Netflix adotta un approccio simile e segue le avventure e disavventure di Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman.

La serie è prodotta da CJ Kettler mentre i fratelli che hanno creato Cuphead, Chad e Jared Moldenhauer sono i produttori esecutivi.

La seconda stagione di The Cuphead Show verrà rilasciata il 19 agosto su Netflix.

Fonte: ComingSoon.net