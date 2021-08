Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

È passato ormai quasi un anno dalla pubblicazione della quarta stagione di The Crown, che ha visto gli episodi concentrarsi sugli eventi a cavallo della fine degli anni ’70 e i primi dei ’90.

Ora, con la serie ormai prossima a toccare i giorni nostri, i fan sono in trepidante attesa di gustarsi la quinta annata, che vedrà il terzo recasting, con la Regina che sarà interpretata da Imelda Staunton, di cui sono recentemente trapelate online le prime immagini ufficiali.

Nel frattempo il servizio streaming di Netflix ha rilasciato un video che mostra una scena tratta dal quarto ciclo di episodi, che è stata però tagliata dal montaggio finale e che ha come protagonista Lady Diana, interpretata da Emma Corrin (Pennyworth).

Nella clip è possibile vedere la Principessa del Galles mentre, con aria triste e malinconica, pone all’interno di un registratore la videocassetta che aveva donato al marito Carlo (Josh Connor) per l’anniversario.

Il regalo conteneva filmato con la sua struggente interpretazione di "All I Ask of You", brano tratto dal musical de "Il Fantasma dell’Opera" di Andrew Lloyd Webber.

Una toccante scena che sicuramente sarà apprezzata dal pubblico e che esalta le doti canore della stessa interprete, che ricordiamo sarà sostituita nei nuovi episodi da Elizabeth Debicki.