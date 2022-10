Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo lo stop delle riprese della sesta stagione di The Crown dovuto alla morte della Regina Elisabetta II, la produzione è ripartita con un crescente senso di trepidazione dietro le quinte. Il lavoro su set si sta attualmente svolgendo a Parigi, a Londra e in Spagna: lo show britannico si prepara a filmare i momenti che hanno preceduto la morte della Principessa Diana nella capitale francese.

L’incidente in cui hanno perso la vita Diana, Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul è avvenuto il 31 agosto 1997. A sopravvivere è invece stato Trevor Rees-Jones, che lavorava come consulente della sicurezza per conto di Mohamed Al-Fayed, il padre di Dodi. La Principessa era ancora viva quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dello scontro, ma è deceduta poco dopo per la gravità delle ferite riportate.

Le scene verranno girate tra due settimane, con Elizabeth Debicki che interpreterà Diana. Il creatore Peter Morgan ha già dichiarato che lo schianto mortale non verrà ricreato, ma che lo spettacolo si concentrerà sui momenti che hanno preceduto la tragedia:

"Il pubblico vedrà l'antefatto. L'auto che lascia il Ritz dopo mezzanotte con i paparazzi all'inseguimento e poi le conseguenze di tutto questo con l'ambasciatore britannico in Francia che entra in azione con il Foreign Office e poi le successive conseguenze costituzionali".

Morgan ha inoltre dichiarato:

"Stavamo temendo il momento in cui saremmo arrivati a questo punto. Il countdown è di due settimane e, anche se stiamo procedendo in modo tranquillo, bisogna ammettere che c’è una certa ansia, un stato di tensione. C’è un’enorme sensibilità e tanta emotività per quanto riguarda questo evento".

Tra le scene che dovrebbero essere realizzate c’è anche l’arrivo in Francia del Principe Carlo (Dominic West) e quella in cui Mohamad Al-Fayed (Salim Daw) dovrà fare i conti con il razzismo delle autorità francesi mentre recupera la bara contenente il corpo del figlio.

Nel frattempo, la quinta stagione di The Crown verrà rilasciata su Netflix il 9 novembre.

Fonte: Deadline