Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Fin dalla sua straordinaria interpretazione di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, Tom Holland ha deliziato i fan in una varietà di progetti, anche se il suo più recente lavoro non sta ottenendo buone recensioni - con lo stesso Holland che ha recentemente espresso la sua delusione in merito.

Su Rotten Tomatoes la serie TV di Apple TV+ ha il 32% come valutazione della critica, anche se il punteggio dato del pubblico è molto più promettente (90%). Anche di fronte a quelle reazioni negative, l'attore mantiene ancora una visione positiva e cerca di rispettare quelle opinioni divergenti:

"È stato un calcio nei denti. Guardando le recensioni, all'improvviso ho pensato: 'Wow. Questa è una brutta recensione'. Ma poi ho pensato: 'Ce ne saranno anche di buone'. Cerco di avere una visione sana, e rispetto l'opinione di tutti".

Mentre le sue avventure nell'MCU hanno guadagnato immensi elogi e ottime prestazioni finanziarie, Holland ha sottolineato come il lavoro del dare vita ai progetti sia qualcosa di gratificante:

"Il fatto è che amo il mio lavoro. Amo i miei amici. Non sono preoccupato per quello che pensa la gente. L'unica cosa che mi interessa davvero è come mi sento. E in questo momento, mi sento davvero felice ed entusiasta che le persone vedano questo spettacolo".

Fonte: Comic Book