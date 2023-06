Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il nuovo progetto di Apple TV+ deve ancora essere rilasciato, ma ciò non ha impedito ai critici di visionarlo in anteprima - e di scriverne le primissime (e terribili) recensioni. Al momento della stesura di questo articolo, la nuova serie TV con protagonista Tom Holland possiede una votazione dell'11% su Rotten Tomatoes.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Ma parliamo delle recensioni. Nick Schager di The Daily Beast ha criticato lo spettacolo per "spoilerarsi fin dall'inizio" mentre continua a "far finta che non lo stesse facendo":

“The Crowded Room è un prodotto televisivo unico, che si spoilera fin dall'inizio e poi finge di non averlo fatto, rivelando all'infinito le stesse informazioni che ha già dato".

E mentre Marshall Shaffer di Slash Film ha criticato i colpi di scena dello show definendoli "noiosi", Chase Hutchinson di Collider ha definito lo spettacolo "più abbellito che coinvolgente".

E ancora, Angie Han dell'Hollywood Reporter la definisce "una storia strappalacrime troppo lunga", mentre Fred Topel della United Press International afferma: "Trattando la premessa del materiale originale e la storia vera da cui è ispirato come una grande sorpresa, mina l'argomento. Sarebbe come adattare Moby Dick e dire: 'Non parlare della balena, è uno spoiler'.".

The Crowded Room debutterà su Apple TV+ il 9 giugno.

Qui, tutte le informazioni sulla serie TV.