Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Adina Porter e Clark Backo sono stati scelti per recitare al fianco di LaKeith Stanfield nella prossima serie drammatica di Apple TV+ The Changeling.

La serie è basata sull'omonimo libro di Victor LaValle, descritto come una storia dell'orrore, una favola sui genitori e una pericolosa odissea attraverso una New York City che non sapevi esistesse.

Stanfield interpreta Apollo, Porter interpreterà Lillian, sua madre e Backo interpreterà Emma, la moglie di Apollo.

Adina Porter è apparsa in più stagioni di American Horror Story, così come in programmi come The Morning Show e True Blood di Apple, The 100, Outer Banks e Ray Donovan. Reciterà anche nella prossima serie Paper Girls, che dovrebbe essere rilasciata su Amazon Prime Video entro la fine dell'anno.

Backo è forse meglio conosciuto per aver interpretato Rosie nella serie cult canadese Letterkenny e per essere apparsa in spettacoli come The Handmaid's Tale, Station Eleven, Supernatural e Designated Survivor.

Kelly Marcel scriverà l'adattamento, oltre a fungere da produttore esecutivo e showrunner della serie. Melina Matsoukas sarà regista e produttore esecutivo insieme a Stanfield.

Fonte: Variety