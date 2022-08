Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Durante le prime tre stagioni di The Boys, la serie TV ha fatto ampio uso della CGI: da gran parte del scene splatter presente alla costruzione di un enorme balena finta. Ma anche elementi più semplici, come il mantello di Patriota sono stati ricreati al PC per buona parte del tempo.

Il supervisore degli effetti visivi di The Boys, Stephen Fleet, ha recentemente rivelato un dettaglio ai fan:

"Dobbiamo aggiungere il mantello ogni volta che utilizziamo i cavi. Finisce che utilizziamo CGI diverse volte. Ogni volta che fa qualcosa di pazzo come volare, usiamo la CGI. Vogliamo controllarne la fisica quando vola ed il modo in cui si muove al vento".

Fleet ha anche affermato che la collaborazione tra effetti pratici (SFX) ed effetti visivi (VFX) è fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi serie o film.

"Penso che coloro che non conoscono il settore non si rendano conto che molto dipende dal tempo a disposizione e dalla difficoltà degli effetti speciali".

La terza stagione di The Boys è disponibile su Prime Video.

Fonte: Comic Book