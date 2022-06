Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I film sui supereroi sono sempre stati molto apprezzati dal pubblico, da Superman e Batman degli anni '80 agli Avengers della Marvel. Questa passione ha portato a un'opportunità perfetta per Prime Video, creando una serie TV adattamento che il pubblico non ha mai sperimentato, dando vita a The Boys.

Basato sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys parla di un mondo pieno di supereroi diventati corrotti a causa del loro potere e del loro status di celebrità. Per questo, un gruppo noto come i Boys tenta di liberare il mondo dai Super prima che sia troppo tardi.

In una recente intervista Tomer Capone, volto di Frenchie, ha rivelato che lo spettacolo ha influenzato la sua capacità di guardare film di supereroi. L'attore spiega infatti che anche se amava "gli uomini in Spandex che hanno superpoteri", lo spettacolo gli ha completamente tolto quella sensazione. Da quando ha letto il fumetto di The Boys per prepararsi al ruolo, Capone non apprezza più come un tempo i prodotti legati ai supereroi. Detto ciò, la star continua a elogiare gli sceneggiatori per aver completamente ribaltato il genere e aver raccontato un nuovo tipo di storia:

"Penso che abbia rovinato la mia intera esperienza con i supereroi. Pensavo che gli uomini in Spandex che hanno poteri speciali fossero fantastici. Ma questo spettacolo ha letteralmente spazzato via questa idea. Quando vedo i supereroi sullo schermo, non li apprezzo più. Negli ultimi 10 anni tutti si sono appassionati ai supereroi, cercando di scappare dalla realtà. E poi ho letto The Boys e ho pensato: 'Hanno preso il genere e l'hanno stravolto'. Hanno detto: 'Vediamo come si comportano i supereroi davanti allo specchio, a fine giornata. Di cosa parlano veramente quando si tolgono lo Spandex?'.".

Fonte: Screen Rant