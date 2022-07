Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Lo spin-off di The Boys ambientato in una scuola per giovani Super ha ora ufficialmente un titolo: Gen V. Il nuovo progetto, che sarà diretto da Tara Butters e Michelle Fazekas, è un po' ispirato agli X-Men ed è incentrato sulla vita di giovani e competitivi Super che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere i migliori contratti nelle migliori città. Il titolo ufficiale viene annunciato tramite un breve video pubblicato sui social media:

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y — THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

Gen V è ambientato nell'unico college americano esclusivamente per supereroi, gestito da Vought International. La sinossi ufficiale di Prime Video promette che lo spettacolo sarà "una serie irriverente che esplora le vite dei Super mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nel migliori città. È in parte un college show, in parte Hunger Games - con tutto il cuore, la satira e la volgarità tipica di The Boys".

Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner e i produttori esecutivi di "Gen V". I produttori esecutivi includono Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr.

Fonte: Comic Book