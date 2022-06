Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The Boys prende in giro la catastrofica riedizione di Morbius con un annuncio speciale riguardante il film nell'universo dello show, Dawn of the Seven. Dopo il successo di Venom, il suo sequel e la trilogia di Homecoming di Jon Watts, la Sony ha deciso di imitare l'MCU e costruire il proprio universo di Spider-Man. Quando è arrivato il titolo successivo, Morbius, ha incassato poco più di 163 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato accolto con valutazioni a dir poco brutali da parte della critica, con un punteggio su Rotten Tomatoes del 17%. Tuttavia, Morbius ha trovato nuova vita grazie a un assortimento infinito di meme legati alla frase del film "It's Morbin' Time", spingendo la Sony a ripresentare Morbius nelle sale - dove è fallito nuovamente al botteghino.

Come sappiamo bene, The Boys prende regolarmente in considerazione la cultura pop e le questioni del mondo reale. Ad esempio, la terza stagione si apre con una parodia sia dell'MCU che del DCEU, che lo show ha ora usato per deridere Morbius.

L'account Twitter ufficiale di Vought International ha recentemente fatto un importante annuncio su Dawn of the Seven. Affermando di aver "visto tutti i vostri tweet" e anche se è ancora nelle sale, The Boys sta ripresentando il suo film nelle sale. E se i parallelismi con Morbius non fossero già evidenti, il pubblico può utilizzare il codice "ITS-MAEVIN-TIME" per ottenere uno sconto sul secondo biglietto.

#DawnOfTheSeven is back! Despite still being in theaters, we heard all of your tweets and will be re-releasing the film this week! Don’t miss your chance to re-live all the action: use code ITS-MAEVIN-TIME to get a discount on your second ticket until June 30. pic.twitter.com/Mqh7yhc4T5 — Vought International (@VoughtIntl) June 12, 2022

