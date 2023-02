Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

La scorsa stagione di The Boys ha visto l'introduzione di Soldatino (Jensen Ackles), il quale ha unito le forze con Butcher (Karl Urban) e Hughie (Jack Quaid) per uccidere Patriota (Antony Starr). Anche se non ci sono riusciti, hanno sicuramente dimostrato di non aver paura dell'eroe della Vought, ma non sono stati gli unici a dimostrare di non aver paura di lui: anche Stan Edgar (Giancarlo Esposito) non ha mostrato paura di fronte al leader dei Sette, e lo ha infatti contrastato numerose volte.

In una recente intervista, Esposito ha rivelato perché il suo personaggio non ha paura dell'antagonista della serie TV:

"Stan Edgar è un uomo d'affari. E ciò che rende un cattivo un buon cattivo, è il fatto che lavori per qualcun altro. Voglio dire, pensiamo sempre che ciò che rende un buon cattivo sia il fatto che voglia conquistare il mondo. Quando hai un tizio che è un uomo d'affari, è spaventoso. E quindi Stan Edgar mi ha un po' spaventato, perché non ha paura. Non ha paura di Patriota”.

"Dicono che le figlie abbiano bisogno dell'approvazione dei loro padri, e che i figli abbiano bisogno dell'affetto materno. E quindi cosa ci è mancato nelle nostre vite? Cosa ci è mancato, crescendo, da quella relazione di cui avevamo bisogno di essere approvati? Stan Edgar si rende conto che Patriota è solo un ragazzino nel corpo di un adulto che non ha mai avuto l'approvazione di cui aveva bisogno da suo padre. E quindi diventa molto, molto complicato, lo capisce. Quindi ha bisogno dell'approvazione di un altro uomo che gli dica: 'Sì, sei potente, sei buono' e tutto il resto. Con ciò, Stan sente anche di mantenere il suo potere. È in grado di controllare questa mina vagante, cosa che nessun altro può fare".

La quarta stagione di The Boys sarà rilasciata su Prime Video entro la fine dell'anno.

Fonte: Comic Book